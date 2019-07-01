Беглов приехал посмотреть на обновленную “Академическую”

Работы закончили в срок, а из бюджета Петербурга на них ушло 340 млн рублей.

Александр Беглов 1 июля приехал на станцию метро “Академическая”, которую сегодня утром открыли после ремонта — на станцию на севере Петербурга нельзя было попасть 11 месяцев. Врио губернатора Петербурга проверял ход работ еще в начале весны, подчеркнув, что рядом со станцией расположены несколько вузов (например, Политехнический университет и училище Рериха), поэтому затягивать завершение работ нельзя.

В результате объект отремонтировали в срок. Из бюджета Петербурга, по данным Смольного, на станцию ушло 340 млн рублей. Станцию открыли в 1975 году и впервые закрывали на капитальный ремонт.

В ходе работ подрядчик починил эскалаторы, отреставрировал пол и облицовку стен, обновил системы безопасности.

В месяц “Академическая” принимала до 1,6 млн человек в месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Академическую” открыли после ремонта.