Беглов приехал посмотреть на обновленную “Академическую”

Станцию отреставрировали впервые с 1975 года. Фото: Google.Maps
Станцию отреставрировали впервые с 1975 года. Фото: Google.Maps

Работы закончили в срок, а из бюджета Петербурга на них ушло 340 млн рублей.

Александр Беглов 1 июля приехал на станцию метро “Академическая”, которую сегодня утром открыли после ремонта — на станцию на севере Петербурга нельзя было попасть 11 месяцев. Врио губернатора Петербурга проверял ход работ еще в начале весны, подчеркнув, что рядом со станцией расположены несколько вузов (например, Политехнический университет и училище Рериха), поэтому затягивать завершение работ нельзя.

В результате объект отремонтировали в срок. Из бюджета Петербурга, по данным Смольного, на станцию ушло 340 млн рублей. Станцию открыли в 1975 году и впервые закрывали на капитальный ремонт.

В ходе работ подрядчик починил эскалаторы, отреставрировал пол и облицовку стен, обновил системы безопасности.

В месяц “Академическая” принимала до 1,6 млн человек в месяц.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Академическую” открыли после ремонта.

академическая беглов метро ремонт транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Письмо о бомбе у ИКМО “Екатерингофский” пришло на почту ФСБ
Деньги для социальных выплат, зарплат были присвоены работником фирмы
Грабители на вишневой машине отняли у рабочего сумку с деньгами
В Ленобласти задержан мужчина, избивший приятеля
Житель Ленобласти после грабежа в Стеклянном сбежал в Васкелово
Петербурженка ударила мужа ножом
Беглов приехал посмотреть на обновленную “Академическую”
В Сестрорецке из окна выпал 5-летний ребенок