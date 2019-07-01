В Петербурге эвакуировали налоговую

В МЧС информация не поступала. Фото: Pixabay
В МЧС информация не поступала. Фото: Pixabay

Сегодня, 1 июля, около десяти часов утра происходила эвакуация межрайонной инспекции Федеральной Налоговой Службы № 15.

Данная налоговая находится на улице Красного Текстильщика в Центральном районе Санкт-Петербурга. Отмечается, что информация о задымлении на территории межрайонной инспекции разглашалась по громкой связи, пишет «Фонтанка.ру».

Как стало известно Gazeta.SPb, в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области данную информацию опровергли. Представители МЧС Петербурга сообщили, что информации о появлении возгорания по указанному адресу к ним не поступала.

Однако в приемной подтвердили прохождение эвакуации, но причину назвать не смогли. Вероятно, тревога могла быть ложной.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Следственный комитет ведет проверку по факту гибели рабочего на трассе «Сортавала».

ГУ МЧС России по Петербургу фнс эвакуация
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