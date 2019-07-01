Поножовщина произошла у вокзала в Павловске

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с ножом и отдали полиции.

Сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину, который ударил другого ножом в живот, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга и Ленобласти 1 июля. Драка между двумя мужчинами произошла у вокзала в Павловске.

Местные жители позвонили в полицию и рассказали, что на Привокзальной площади идет драка. Один из дерущихся ударил другого в живот ножом. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника и отобрали оружие. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Задержанного передали в отдел полиции, передают в Росгвардии.

На место происшествия работала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства конфликта выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что драка с девятиклассником закончилась для петербуржца разрывом селезенки.