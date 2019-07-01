В МО №54 заключали контракты на деньги бюджета будущего года

Закон установлен так, чтобы у заказчика были деньги на оплату услуг. Фото: pixabay.com

Закон установлен так, чтобы у заказчика были деньги на оплату услуг. Фото: pixabay.com

Двух должностных лиц оштрафовали на 20 тысяч рублей каждого.

Прокуратура нашла нарушения в муниципальном округе №54 — но не в процедуре выборов, а в распределении бюджетных средств. Проверка показала, что сотрудники МО Невского района Петербурга заключали контракты на оплату консультаций на деньги из бюджета будущего года, который еще не приняли, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 1 июля.

По закону органы местного самоуправления могут заключать контракты только за счет уже определенного бюджета — только так можно грамотно построить закупки и предотвратить ситуации, где у заказчиков нет денег на оплату. В отношении глав МО и администрации возбуждены уголовные дела, и каждый из чиновников привлечен к штрафу в 20 тысяч рублей.

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