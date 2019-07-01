Если США нападут на Иран, Израилю останется жить полчаса

Иран угрожает Штатам, что от Израиля останется только пустыня. Фото: pixabay.com

Иран угрожает Штатам, что от Израиля останется только пустыня. Фото: pixabay.com

В случае нападения США на Иран Израиль будет уничтожен через полчаса, заявил глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Моджаба Золнур.

«Если США нападут на нас, то Израилю останется существовать всего полчаса», — сказал он и напомнил, что у Ирана внушительный арсенал, передает NORS. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что если иранцы атакуют «что-либо американское», Америка ответит ударом на уничтожение.

Отношения США и Ирана обострились полмесяца назад после серии инцидентов. 13 июня в Средиземном море были взорваны два нефтяных танкера, один из них затонул. США обвинили в нападении иранских военных.

Позже иранцы сбили американский разведывательный беспилотник Global Hawk и утверждали, что могли бы сбить и самолет ВВС США, но не стали. Трамп в ответ распорядился нанести удар по Ирану, но отложил его якобы оттого, что ему сообщили о 150 возможных жертвах такого решения. Неделю назад в Gazeta.SPb сообщалось, что Соединенные Штаты подготовили Ирану новый пакет санкций.