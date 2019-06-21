Иранцы могли сбить американский самолет, но не стали этого делать

Иран утвержает, что вчера его воздушное пространство нарушил американский патрульный самолет P8. Фото: wikimedia.org

Иран утвержает, что вчера его воздушное пространство нарушил американский патрульный самолет P8. Фото: wikimedia.org

Иран вчера мог сбить американский патрульный самолет P8, нарушивший воздушное пространство страны, но военные решили ограничиться только беспилотником.

Сбитый дрон должен был выступить посланием Вашингтону. «Мы намеревались послать сообщение американским террористам в регионе», — сказал бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Амир Али Гаджизаде, сообщает агентство Fars News.

США подтвердили, что один из их разведывательных самолетов был сбит иранскими ПВО, но отрицали, что они вторглись в воздушное пространство Тегерана.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что Тегеран не хочет войны, «но будет усердно защищать наше небо, землю и воды».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Иране сбит американский беспилотник Global Hawk.