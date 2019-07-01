Режиссер Люк Бессон не приедет в Россию на премьеру «Анны»

Он должен был присутствовать в кинотеатре «Москва», но не смог.

Об этом стало известно 1 июля. Обо всем рассказали в пресс-службе компании «Централ Партнершим», передают РИА Новости. Премьер фильмы «Анна» состоялась в этот понедельник в московском кинотеатре. На мероприятие был приглашён в том числе французский режиссер Люк Бессон, но он не приехал. Выяснилось, что он отменил поездку в Россию «по семейным обстоятельствам». Фильм представили актеры – Саша Лусс и Александр Петров.

Напоминаем, что фильм «Анна» – это ремейк кинокартины «Никита». Все происходит в Москве в 1987 году. Главная героиня, страдающая наркоманией, решает вместе с возлюбленным ограбить банк.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита. Он побил рекорд по кассовым сборам. Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году. Он смог заработать более 800 миллионов долларов в прокате, а «Алладин» уже собрал на несколько миллионов больше.