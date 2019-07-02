Новые испытания труб пройдут в двух районах Петербурга

Воду в трубах нагреют до 40 градусов. Фото:
Воду в трубах нагреют до 40 градусов. Фото: "Теплосеть Санкт-Петербурга"

У жителей Калининского и Красногвардейского района могут отключить горячую воду.

В двух районах Петербурга снова хотят проверить трубы, сообщили Gazeta.SPb в “Теплосети Санкт-Петербурга” 2 июля. Предприятие готовится к новому сезону отопления.

Воду нагреют до температуры в 40 градусов, чтобы найти слабые места трубопроводов. Испытания проведут в Калининском и Красногвардейском районе. В первом случае речь идет о теплосетях на Жукова, Кондратьевском, Пискаревском, Полюстровском, Мечникова и Лабораторной. Во втором — на Энергетиков, шоссе Революции, Бестужевском и Среднеохтинском.

В “Теплосети” не уточнили, планируют ли отключить горячую воду у потребителей на время испытаний. Обычно так и делают — так что если у жителей северо-востока Санкт-Петербурга сегодня пропадет ГВС, то причина известна. В Петербурге сегодня прохладно: всего 21 градус, так что петербуржцам, возможно, придется греть воду в кастрюлях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Бабушкина прорвало трубу.

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