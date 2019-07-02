У «Зенита» срывается трансфер Луиса Диаса

Колумбиец Луис Диас будет выступать за «Порту» в течение следующих пяти сезонов, пишет португальская спортивная газета Record. Ранее сообщалось, что игрок перейдет в ФК «Зенит».

Полузащитник сборной Колумбии и клуба «Атлетико Хуниор» из города Бранкаррильи Луис Диас Маруланда получил два хороших, по его мнению, предложения — от «Порту» и «Зенита». 22-летний легионер был очень близок к подписанию контракта с «Зенитом» и поспешил сообщить об этом как о деле решенном, однако сегодня он заявил, что выбор еще не сделан.

Луис Диас сообщил, что колумбийский футболист Вильмар Барриос, который сейчас играет за «Зенит», очень хвалил клуб и был готов помочь земляку адаптироваться в команде. Однако на данный момент никакой конкретики в переговорах с «Зенитом» нет.

Также Диас рассказал о разговоре со своим учителем Карлосом Кейрозом и игроками, сотрудничавшими с «Порту», которые высоко оценили португальский клуб.

«Скоро мне придется принять решение, не более того», — сказал Луис Диас.

Он заявил, что оба клуба хороши, и он будет рад играть за любой из них.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что колумбиец Луис Диас будет получать в «Зените» €1,5 млн в год.