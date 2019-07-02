МКБ возглавил рейтинг «Лучших ипотечных программ на вторичном рынке»

Заявку можно подать через интернет. Фото: pixabay.com
Заявку можно подать через интернет. Фото: pixabay.com

По данным исследования независимого аналитического финансового сервиса «Выберу.ру» Московский кредитный банк (МКБ) занял первое место среди 50 банков с самыми большими объёмами вторичной ипотеки в июне 2019 года. При сравнении предложений учитывались такие показатели как процентная ставка, размер ежемесячного платежа, полная стоимость ипотеки и надежность банка.

По программе МКБ «Ипотека на вторичное жилье» возможно приобретение квартиры под залог имеющейся недвижимости в Москве и Московской области. Ставки МКБ по ипотечным кредитам одни из самых низких на рынке – от 9,75% годовых. Минимальная сумма займа начинается от 1 млн рублей, а первоначальный взнос составляет от 15% суммы кредита. Предусмотрено досрочное погашение с первого месяца без штрафов.

Подать предварительную онлайн-заявку можно на сайте банка. Рассматриваются все источники дохода, в том числе с альтернативной формой подтверждения. После подачи документов клиента сопровождает личный кредитный менеджер.

«Ипотека – важный и ответственный шаг, на который некоторые клиенты долго решаются. Наша задача сделать этот продукт настолько прозрачным и удобным, чтобы клиенты не боялись покупать качественную недвижимость на комфортных для них условиям»,

— прокомментировал Алексей Охорзин, директор департамента розничных продуктов МКБ.

«Программа «Ипотека на вторичное жилье» от МКБ – отличное предложение для тех заемщиков, которые подходят к выбору банка внимательно и ответственно, обращают внимание на доступную цену и выгодные условия ипотеки. Мы рады отметить вклад банка в развитие финансово-банковских услуг и продуктов для российских потребителей»,

— прокомментировала Ирина Андриевская, руководитель отдела маркетинга и PR сервиса «Выберу.ру».

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком РФ.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: «А» от АКРА, «А» от «Эксперт РА», «Ba3» от Moody’s; «BB-» от Fitch; «ВВ-» от S&P.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.

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