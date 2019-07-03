“Ленреактив” хотят оштрафовать за обращение с отходами

Компания занимается продажей промышленной химии. Фото: pixabay.com
Компания занимается продажей промышленной химии. Фото: pixabay.com

Проверка производства в Московском районе Петербурга может стоить компании 350 тысяч рублей.

Предприятие “Ленреактив” привлекло внимание прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга. Сотрудники ведомства выяснили, что в АО допускают нарушения при обращении с отходами, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 3 июля.

Проверка показала, что руководство организации нарушало требования экологического и санитарного законодательства при сборе, перевозке, и утилизации отходов производства. Сейчас компании грозит до 350 тысяч рублей штрафа.

Предприятие занимается оптовой и розничной продажей химических реактивов и промышленной химии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Смольном ищут способы сделать воздух на Канонерском острове Петербурга чище.

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“Ленреактив” хотят оштрафовать за обращение с отходами