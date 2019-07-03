Пользователи жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Почти 100% людей не могут пользоваться сервисами.

Об этом стало известно сегодня вечером, 3 июля. Первые жалобы начали поступать после шести часов вечера – на сбои жалуются не только россияне, но и люди со всех уголков земли. Плохую работу сервисов также подтвердил сайт Downdetector, который следит за проблемами в работе популярных сайтов.

Известно, что хуже всего дела обстояли с What’sApp – 90% пользователей не смогли даже зайти в мессенджер, у других сайт отображается некорректно.

Пользователи Instagram отметили, что социальная сеть не грузится, у некоторых при входе на сайт выскакивало оповещение, что он якобы недоступен. Большая часть пользователей Facebook не смогли зайти на сайт.

Есть мнение, что причиной для сбоя стал выход из строя оборудования или же вирусные атаки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что полуголая женщина выбежала на поле в финале ЛЧ, фанатка взорвала соцсети.