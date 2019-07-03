Лебедь крыльями забил на смерть собаку

За происходящим наблюдал беспомощный хозяин.

Об этом стало известно 3 июля. Обо всем сообщает издание The Irish Sun. Странный инцидент случился в Дублине в парке Тереньюра. Мужчина вышел погулять со своим кокер-спаниелем. Собака захотела поплавать в пруду, а хозяин был не против. Когда пес подплыл к лебедю, тот начал агрессивно себя вести. Птица по непонятной причине стала бить собаку крыльями – кокер-спаниель не мог сопротивляться.

За всем наблюдали прохожие и хозяин бедняги. Они кидали в лебедя камни, кричали на него, чтобы он испугался и скрылся с места инцидента, но это не действовало на птицу. Обезумевший от горя мужчина даже кинул в воду телефон, но и это не помогло.

Люди, которые помогли владельцу собаки достать ее тело из воды, отметили, что никогда не слышали о подобных происшествиях. Есть мнение, что лебедь таким образом охранял гнездо.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что спустя 136 тысяч лет нашли представителей вымершего вида птиц.