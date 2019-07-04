Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки

Сборная Перу разгромила команду Чили в полуфинале Кубка Америки-2019 со счетом 3:0 и вышла в финал, где будет играть с Бразилией.

Чилийцы и перуанцы одинаково прошли сквозь сложные четвертьфиналы, сыграв вничью 0:0 с Колумбией и Уругваем соответственно. Сборная Чили — двукратный действующий чемпион Кубка Америки, а перуанская сборная не выходила в финал с 1975 года.

Счет был открыт на 20 минуте матча. Голы забили Эдисон Флорес, Йошимар Йотун и Паоло Герреро. В самом конце игры нападающий Чили Эдуардо Варгас не пробил пенальти.

Сборная Перу за все время участия в турнире с 1927 года дважды становились обладателем Кубка Америки — в 1939 и 1975 годах. За все время команда одержала 49 побед, получила 55 поражений и 32 раза сыграла вничью.

В воскресенье Перу сыграет с Бразилией в финале на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

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