В Красносельском районе подделывали бюллетени для выборов УК

Прокуратура продолжает расследование. Фото: Pixabay
Прокуратура продолжает расследование. Фото: Pixabay

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга провела проверку на предмет соблюдения требований федерального законодательства.

В результате проверки было установлено, что для голосования в многоквартирных жилых домах, которые находятся на улице Красногородской, Кингисеппском и Гатчинском шоссе, подделывались бюллетени, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Подделка бюллетеней производила для избрания в качестве новой управляющей организации компанию ООО «УК «Жилищный Сервис».

Прокуратура передала выявленную информацию в орган дознания для того, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела. В результате уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гендиректора УК в Полюстрово будут судить за отказ в предоставлении информации.

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