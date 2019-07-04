Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке в конце года

В декабре-январе в продаже появится новый роман Стивена Кинга «Институт» на русском языке.

Книга должна появиться в продаже в последних числах декабря, на данный момент она переводится, сообщил на презентации новых проектов Дмитрий Яронов, директор по маркетингу и маркетинговым коммуникациям издательства «АСТ».

Яронов отметил, что по просьбе агента писателя пока не озвучиваются подробности и материалы по книге. Также организаторами было отмечено, что этой осень выйдет продолжение романа «Порог», написанного Сергеем Лукьяненко.

Добавим для справки, что Стивен Кинг является автором более 50 романов, тираж которых разошелся почти в 350 млн экземпляров, по которым был снят ряд фильмов, телевизионных постановок, а также отрисованы комиксы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Де Ниро и Стивен Кинг появились в антироссийском ролике. В нем снялись многие актеры, режиссеры, а также писатель Стивен Кинг и другие знаменитости. Они обвинили Трампа в связях с Москвой и уверяют, что с его приходом к власти демократия Америки находится под угрозой.