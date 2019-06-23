Де Ниро и Стивен Кинг появились в антироссийском ролике

Знаменитости считают, что Дональд Трамп занял президентский пост благодаря Кремлю.
Об этом стало известно сегодня, 23 июня. Видеозапись опубликовали на портале Now This. В нем снялись многие актеры, режиссеры, а также писатель Стивен Кинг и другие знаменитости. Они обвинили Трампа в связях с Москвой и уверяют, что с его приходом к власти демократия Америки находится под угрозой. Авторы ролика уверены, что Россия сделала все возможное, чтобы Трамп стал президентом. Де Ниро и другие не согласны с результатами проверки спецпрокурора Роберта Мюллера и обещают привлечь главу США к ответственности.
«Потому что никто — даже президент Соединенных Штатов — не стоит выше закона»,
— говорится в заключении видео.
Напоминаем, что несмотря на слухи, доказательств того, что Россия вмешалась в выборы Америки, так и не было найдено.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Грузия пытается привлечь туристов из Европы и Америки после конфликта с Россией.