В БК «Зенит» перешел Матеуш Понитка

Игрок покинул БК «Локомотив-Кубань», за который играл до этого.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем сообщили в пресс-службе петербургского баскетбольного клуба «Зенит». Контракт с игроком уже заключен на два года.

Уточняется, что за минувший сезон Матеуш Понитка принял участие в 29 матчах, в результате каждого он набирал в среднем 9,4 очка. Он также участвовал во встречах Еврокубка, на которых ему удалось себя хорошо проявить.

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный отметил, что клуб давно присматривался к игроку и хотел его заполучить еще до получения уайлд-кард в Евролигу.

Напоминаем, что к «сине-бело-голубым» уже присоединились Альбиси и Джо Энфро, а также форвард сборной России Андрей Зубков.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что баскетболисты «Зенита» стали участниками Евролиги. Они получили специальное приглашение, что позволит клубу попасть на соревнования.