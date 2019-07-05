Дональд Трамп пообещал поставить флаг США на Марсе

Трампу сейчас 73 года и ему еще предстоит выиграть выборы 2020-го года. Фото: pixabay.com

Трампу сейчас 73 года и ему еще предстоит выиграть выборы 2020-го года. Фото: pixabay.com

Президент заявил, что астронавты вернутся на Луну, где не были с 1972 года.

Дональд Трамп заявил, что американцы скоро вернутся на Луну, а затем покорят Марс, выступая на празднике “Салют Америке”. Напомним, 4 июля в США отмечают День независимости.

Президент США заявил о намерении поставить флаг Америки на Марсе. В 1969 году Нил Армстронг и Базз Олдрин вышли на поверхность спутника Земли и установили на нем американский флаг. Всего Луну посещали 12 астронавтов из США, последняя высадка прошла в 1972 году.

Дональду Трампу сейчас 73 года. Стоит учесть, что президента в Америке избирают сроком на 4 года, так что ему еще предстоит выиграть выборы в 2020-ом. NASA планируют запустить программу “Артемида” и отправить на Луну первую женщину в 2024 году. Тем временем российские ученые работают над проектом рождения первого человека в космосе, но пока не все идет гладко, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.