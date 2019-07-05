Ртутные светильники в пяти районах Петербурга заменили светодиодными

Порядка 1 тыс. 850 светодиодных светильников установили в Петербурге вместо светильников с ртутными лампами. Это позволило почти в три раза снизить потребление электроэнергии.

Как сообщает СПб ГУП «Ленсвет», новые светильники установлены в пяти районах города. В Колпинском районе появились 642 светодиодиных светильника, Пушкинском — 210, Петродворцовом — 408, Курортном — 310, Выборгском — 280.

В частности, светильники установлены по Социалистическомй улице в Усть-Ижоре, улице Первомайской в Петергофе и по Александровскому шоссе в поселке Белоостров.

Всего в Петербурге в рамках первого этапа планируется установить 5 тыс. 550 светодиодиных светильников. Ожидается, что работы завершат до конца июля 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Ленсвет» заменит старые провода на новые с более высокой пропускной способностью.