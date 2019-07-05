В Ленобласти появится еще один веломаршрут

Специалистами были установлены наиболее подходящие направления движения для велосипедистов. Фото: pixabay

Специалистами были установлены наиболее подходящие направления движения для велосипедистов. Фото: pixabay

На территории особо охраняемого природного памятник «Колтушские высоты», находящийся во Всеволожском районе Ленобласти, создадут второй экологический веломаршрут.

Сотрудники из Комитета по природным ресурсам оценили новую трассу, на которой планируется веломаршрут, вместе с дирекции особо охраняемых природных территорий и представителями клуба «ВелоПитер».

Специалистами были установлены наиболее подходящие направления движения для велосипедистов, также ими были намечены места, где установят аншлаги, указатели и где будут организованы зоны для отдыха.

Первый экологический маршрут для велосипедистов был открыт в 2016 году в заказнике «Гряда Вярямянселькя». В текущем году его планирует обновить и продлить маршрут до 23 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти активно развивается экотуризм. На данный момент в Ленинградской области существует восемь маршрутов, которые находятся на территории семи особо охраняемых территорий.