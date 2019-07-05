В Выборге пройдет фестиваль классической музыки

Концертные площадки будут ждать зрителей в городской библиотеке Алвара Аалто, в Круглой башне и в Выборгском замке. Фото: vyborgmuseum.org

Концертные площадки будут ждать зрителей в городской библиотеке Алвара Аалто, в Круглой башне и в Выборгском замке. Фото: vyborgmuseum.org

Фестиваль «Мелодия трех морей» пройдет в третий раз. Продолжая соблюдать традиции, концерт пройдет на нескольких площадках города.

6-7 июля концертные площадки будут ждать зрителей в городской библиотеке Алвара Аалто, в Круглой башне и в Выборгском замке, у стен которого будет расположена главная сцена фестиваля.

Жителей и гостей города будет ждать поразительное исполнение произведений классического жанра от Александра Канторова и симфонического оркестра «Классика».

Также в Детском музейном центре Выборгского замка в рамках фестиваля откроется выставка детских рисунков на тему «Выборг — город башен старинных».

Добавим, что на всех площадках фестиваля вход будет бесплатным.

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