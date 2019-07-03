Новый сезон Мариинского театра откроется в сентябре

Мариинский театр. Фото: vk.com/mariinskytheatre
Мариинский театр. Фото: vk.com/mariinskytheatre

В сентябре этого года Мариинский театр откроет сезон 2019/20 на двух площадках.

8 сентября сезон откроет Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном зале. А на сцене Мариинского-2 будет представлена премьера сезона — опера «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини в постановке Aрно Бернара, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба Мариинского театра. Российская премьера шоу «Сны Спящей красавицы» состоится на сцене Мариинского-2 14 и 15 сентября. Мировая премьера данного шоу состоялась в декабре прошлого года в США.

Также на сцене Мариинского-2 в сентябре будут представлены следующие спектакли: балеты «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Золушка» и оперы «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник» и другие.

А 26 сентября пройдет первый вечер проекта «Киномузыка в Мариинском». Показ кинофильма «Гамлет» Григория КОзинцева пройдет в сопровождении живой музыки, которую к фильму написал Дмитрий Шостакович.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербуржцев перестанут пускать в театр и на концерты по билету без чека.

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