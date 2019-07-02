Петербуржцев перестанут пускать в театр и на концерты по билету без чека

Вступил в силу закон, который запрещает пускать людей на культурно-массовые мероприятия, если у них нет с собой чека.

Нововведения вступили в силу с 1 июля 2019 года. Теперь петербуржцы, которые поспешили выбросить чек после покупки билетов, рискуют не попасть на спектакль или концерт любимой группы. Чтобы попасть в театр или клуб, нужно будет предоставить и билет, и чек. Также без чека невозможно будет обменять или вернуть билет. Есть мнение, что поправки в законе помогут бороться с подделкой билетов.

«Также усложняется работа спекулянтов, которые подделывали бланки и продавали одни и те же места нескольким зрителям»,

— говорят в «Кассире».

При этом отмечается, что с электронными билетами все остается, как прежде – на входе достаточно показать нужную информацию и пройти спокойно внутрь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что вступил в силу закон об эскроу-счетах в долевом строительстве.