Организации в Петербурге грозит штраф за незаконное использование госимущества

Прокуратура Пушкинского района Петербурга нашла нарушения в работе ООО «Центр агрохимического и землеустроительного обслуживания». Организации и её руководителю грозят штрафы за незаконное использование госимущества.
Как сообщили в ведомстве, Центр и ФГБНУ «Северо-западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства» заключили договор аренды нежилого помещения в июле 2017 года. Использовалось оно в коммерческих целях.
При этом согласие Министерства науки и высшего образования России и Росимущества получено не было.
Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрении в Арбитражный суд Петербург и Ленобласти, а также мировому судье.
Ранее сообщалось, что в Петродворцовом районе Петербурга оштрафовали организацию за незаконное использование госимущества.