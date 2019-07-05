Организации в Петербурге грозит штраф за незаконное использование госимущества

Прокуратура Пушкинского района нашла нарушения в работе Центр агрохимического и землеустроительного обслуживания. Фото: pixabay.com

Прокуратура Пушкинского района нашла нарушения в работе Центр агрохимического и землеустроительного обслуживания. Фото: pixabay.com

Прокуратура Пушкинского района Петербурга нашла нарушения в работе ООО «Центр агрохимического и землеустроительного обслуживания». Организации и её руководителю грозят штрафы за незаконное использование госимущества.

Как сообщили в ведомстве, Центр и ФГБНУ «Северо-западный научно-исследовательский институт экономики и организации сельского хозяйства» заключили договор аренды нежилого помещения в июле 2017 года. Использовалось оно в коммерческих целях.

При этом согласие Министерства науки и высшего образования России и Росимущества получено не было.

Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении. Материалы направлены на рассмотрении в Арбитражный суд Петербург и Ленобласти, а также мировому судье.

Ранее сообщалось, что в Петродворцовом районе Петербурга оштрафовали организацию за незаконное использование госимущества.