Компании Прохорова «Интергео» дадут 59 млрд из бюджета

Компания «Интергео» запросила у государства 59 млрд рублей для строительства инфраструктуры для своего нового производства в Восточной Сибири.

«Интергео» входит в группу «Онэксим» Михаила Прохорова. Компания собирается производить на базе Ак-Сугского и Кингашского месторождений медь и никель для аккумуляторов, сообщает «Ъ». Деньги компания просит на строительство дорог и линий электропередач. В Минпромторге сообщили, что средства будут выделены.

Письмо с этой просьбой в середине июня отправил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава совета директоров ООО «УК «Интергео» Александр Хлопонин, который до мая прошлого года был заместителем Медведева в правительстве.

Хлопонин пишет, что капитальные затраты на проект составят 193,2 млрд рублей, из которых 58,8 млрд рублей пойдут на коммуникации. Он утверждает в письме, что государственные вложения окупятся за счет налогов в течение 4-5 лет с момента ввода предприятий в эксплуатацию. Общие налоговые платежи за жизненный цикл проекта компания оценивает в 330 млрд рублей.

Миллиардер Михаил Прохоров участвовал в президентских выборах 2012 года. Тогда в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге он набрал 15,52% голосов