Масляков обзавелся особняком на на Рублевке за 388 млн рублей

У телеведущего Александра Маслякова обнаружили двухэтажный особняк на Рублевке.

Масляков приобрел «дворец» еще в начале весны этого года, он стал хозяином дома, площадь которого является 654 квадратных метра на земельном участке в 36 соток. В доме расположены семь ванных комнат, собственная парная с бассейном, также имеется встроенный гараж, вмещающий два автомобиля, сообщает издание Baza.

Он купил жилье уже с чистовой отделкой и интерьером в стиле «английская классика». Стоимость всей этой красоты оценивается застройщиком в 388 миллионов рублей. В выписке Росреестра указывается кадастровая стоимость дома в почти 25 миллионов рублей, а земельный участок оценивается в более чем 35 миллионов рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов просит владельцев особняка Орловых-Денисовых подарить здание городу. Беглов хочет, чтобы собственники одумались и передали особняк в собственность города, чтобы он не разрушился окончательно.