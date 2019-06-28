Беглов просит владельцев особняка Орловых-Денисовых подарить здание городу

Врио губернатора расстраивает его состоянии – дом нуждается в реставрации.

С предложение глава Санкт-Петербурга выступил 27 июня. Он поделился своими мыслями в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». Беглов хочет, чтобы собственники одумались и передали особняк в собственность города, чтобы он не разрушился окончательно. Он также уверен, что стоит жестче наказывать людей, которые не следят за состоянием исторических зданий.

Беглов считает, что владелец обязан именно отдать здание, так как городу придется восстанавливать его за свой счет.

«Он его разрушал все эти годы, а город должен потратить средства и на выкуп здания, и на его восстановление?»,

— задается вопросами он.

Напоминаем, что особняк Орловых-Денисовых стал частной собственностью еще восемь лет назад. С тех пор он находится в бесхозном состоянии. Не раз активисты просили, чтобы власти вмешались.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что КГИОП решил изъять усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах у собственника.