КГИОП решил изъять усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах у собственника

Объект культурного наследия находится в собственности компании “БалтикСтрой”.

К такому решению Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры пытается привести петербургское отделение партии “Справедливая Россия”. Об этом сообщает МР7.ру.

Как отметили представители партии, компания, которая владеет памятником культурного наследия с 2013 года ни разу не приступала к его реставрации и помещение приходит в запустение.

Первичное охранное обязательство предписывало собственнику отреставрировать усадьбу до июня 2014 года и восстановить прилегающий к нему участок парка до декабря 2015 года. Но работы даже не начинали.

В прошлом году здание горело и тогда в партии призвали КГИОП выкупить объект за счет городских денег.

В комитете это назвали крайней мерой. Однако уже сегодня в КГИОП думают покупке здания, поскольку еще несколько лет и на месте останутся только руины.

Напомним, комплекс усадьбы сформировался в первой половине XIX века, главный дом был построен по проекту архитектора Алексея Горностаева в 1839—1841 годах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Прокуратура подозревает досуговый центр Петербурга в отлынивании от реставрации исторического “Готического дома”.