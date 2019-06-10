КГИОП решил изъять усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах у собственника

Комплекс усадьбы сформировался в первой половине XIX века. Фото: https://vk.com/club178500429
Комплекс усадьбы сформировался в первой половине XIX века. Фото: https://vk.com/club178500429

Объект культурного наследия находится в собственности компании “БалтикСтрой”.

К такому решению Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры пытается привести петербургское отделение партии “Справедливая Россия”. Об этом сообщает МР7.ру.

Как отметили представители партии, компания, которая владеет памятником культурного наследия с 2013 года ни разу не приступала к его реставрации и помещение приходит в запустение.

Первичное охранное обязательство предписывало собственнику отреставрировать усадьбу до июня 2014 года и восстановить прилегающий к нему участок парка до декабря 2015 года. Но работы даже не начинали.

В прошлом году здание горело и тогда в партии призвали КГИОП выкупить объект за счет городских денег.

В комитете это назвали крайней мерой. Однако уже сегодня в КГИОП думают покупке здания, поскольку еще несколько лет и на месте останутся только руины.

Напомним, комплекс усадьбы сформировался в первой половине XIX века, главный дом был построен по проекту архитектора Алексея Горностаева в 1839—1841 годах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Прокуратура подозревает досуговый центр Петербурга в отлынивании от реставрации исторического “Готического дома”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
“БалтикСтрой” кгиоп усадьба Орловых-Денисовых
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