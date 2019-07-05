Всероссийская диспансеризация населения пройдет в 2019-2020 годах

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

Распоряжение о диспансеризации подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

В связи с массовой проверкой здоровья россиян, всем заинтересованным ведомствам было поручено провести соответствующую информационную компанию, которая требуется для популяризации ежегодных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации у населения России. Доносить эту информацию они будут через средства массовой информации.

Контролировать распоряжение Медведев поручил федеральным министерствам, Фонду ОМС и Росздравнадзору.

По предварительным подсчетам, ожидается, что диспансеризацию посетят более шестидесяти миллионов россиян.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Медведев рассказал, как изменится “Единая Россия”. Дмитрий Медведев написал статью для газеты “Известия”, где объяснил, как должна измениться партия “Единая Россия”. Председатель правительства установил приоритет курса партии — это нацпроекты.

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