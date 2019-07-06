Новичок “Зенита” Сантос определился с номером

Еще четыре футболиста “Зенита” начнут новый сезон с новыми номерами.

Дуглас Сантос начнет играть в “Зените” под номером 3. Кроме этого, еще три игрока клуба Петербурга решили изменить свои номера.

Новоиспеченный защитник “Зенита” наденет футболку с номером, под которым играли Шкртел, Бруну Алвеш и Кристиан Ансальди, сообщили в “Зените”. Денис Терентьев, которому он раньше принадлежал, возьмет 49-ый.

Маммана начнет играть под 24-ым номером в начинающемся сезоне, под которым некоторое время бегал Ригони. Сам Эмилиано Ригони возьмет “десятку”, которая освободилась после ухода Маркизио. Раньше футболку с этим номером носил Аршавин. Барриос возьмет 5-ый номер, освободившийся после Паредеса.

Ранее Gazeta.SPb сообщила прогноз на матч Суперкубка между “Зенитом” и “Локомотивом”.