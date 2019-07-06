Производитель амфетамина из Колпино снова идет под суд

Полицейские нашли нарколабораторию на бульваре Трудящихся.

В Колпино задержали молодого человека за производство и сбыт амфетамина. На бульваре Трудящихся нашли нарколабораторию.

Полицейские Петербурга нашли в помещении амфетамин массой 84 г и инструменты, химические реактивы и прекурсоры, необходимые для изготовления наркотиков, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 6 июля. В квартире задержанного 25-летнего петербуржца — уже, кстати, судимого ранее — нашли четыре пакетика с белым порошком. В одном из них точно находился амфетамин, с остальными экспертам еще предстоит поработать.

Изъятое при обыске отправили в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Петербургу и ЛО. Самого задержанного заключили под стражу, сейчас ему остается только снова ждать суда.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Ленобласти поймали производителя конопли.