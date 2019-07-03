“Калашников” с глушителем и полтысячи кустов конопли нашли в деревне Ленобласти

На производителя вышли через его "коллег". Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На производителя вышли через его "коллег". Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Ранее судимый 35-летний мужчина вел бизнес в деревне Сара-дог в Лужском районе.

Полицейские нашли у жителя Ленобласти полтысячи кустов конопли и оружие. Службы вышли на наркоторговца через его клиентов, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти 3 июня.

В Лужском районе Ленобласти задержали мужчину, который пытался продать марихуану. При обыске у него нашли 6 г наркотического вещества. Полиция начала выяснять, откуда он их взял и вышла на 35-летнего жители деревни Сара-дог в Ленобласти. 35-летний мужчина уже был судим ранее. При обыске у него нашли 482 куста конопли, метадон и оружие: автомат “Калашникова” с глушителем и два магазина с патронами, передают в главке МВД Петербурга и Ленобласти.

В СО ОМВД возбудили дело о культивировании растений, содержащих наркотические вещества, хранении и изготовлении наркотиков и хранении оружия. Пока что мужчину отпустили под обязательство о явке.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге пресекли деятельность производителей наркотиков.