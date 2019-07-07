В Совфеде прокомментировали поставку Украине партии нефти из США

Член Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич оценил получение Украиной первой партии нефти из США.

Франц Клинцевич написал на личной странице в Facebook, что теперь украинский народ будет ликовать из-за того, что зависимости Украины от энергоресурсов России постепенно приходит конец. Вот только вопрос о сумме, заплаченной Киевом за поставленную нефть, ушел на второй план, добавляет он.

Ранее стало известно, что в Одесском порту разгружается партия нефти из США, которая стала первой в истории Украины. Более 70 тыс тонн нефти было доставлено в Украину с помощью танкера Wisdom Venture.

Сырье отправится на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Одесского порта.

Ранее Gazeta.SPb

, что Украина получила первую в истории партию американской нефти. Прибытие второго танкера с американской нефтью в Одессу ожидается в августе. Одесский порт может принимать и обрабатывать до 25 млн тонн нефти в год.