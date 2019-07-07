СМИ раскрыли историю советского Ан-8 в лесу у Петербурга

Асфальтированный участок у самолета - не ВВП, а плац. Фото: Google.Maps
Асфальтированный участок у самолета - не ВВП, а плац. Фото: Google.Maps

Транспортный самолет приписан к академии связи и раньше использовался как учебный класс.

Советский самолет Ан-8 покоится в лесу на севере от Санкт-Петербурга. Сейчас СМИ узнали и рассказали его историю.

Транспортник расположен за забором в лесу по дороге в поселок Песочный. Пользователи Интернета выяснили, что самолет выпустили в 1959 году. На севере Петербурга, а тогда Ленинграда, в этой области находился учебный полигон. Теперь самолет принадлежит военной академии связи Буденного, сообщает “Фонтанка”.

Курсанты учебного заведения якобы использовали самолет для установки радиоантенн, а салон даже применяли в качестве учебного класса. Рядом с самолетом самолета есть заасфальтированный участок: это не заросшая ВВП, а узкий плац. Возможно самолет заберут в музей на аэродром Левашово.

Ан-8 начали производить в 1950-ых годах и ввели в эксплуатацию в 1959-ом. В 2013 последний самолет прекратил полеты. Всего было произведено 152 единицы и потеряно 27 из них.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Ту-134 отправился в последний полет.

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