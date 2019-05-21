Самолет Ту-134 отправился в последний полет

Такую модель не производят с 1989 года. Фото: pixabay.com

Такую модель не производят с 1989 года. Фото: pixabay.com

После рейса в Мирный последний Ту-134 займет место в музее авиации Новосибирска.

Самолет Ту-134 в последний раз переправил пассажиров в России. Борт компании “Алроса” отправился из Иркутска в гор. Мирный, передают в аэропорту Иркутска 21 мая.

На последний самолет сели 70 человек. “Интерфакс” сообщает, что это полет последнего оставшегося в эксплуатации пассажирского борта Ту-134. После рейса его отправят в музей авиации и космонавтики в Новосибирске.

Самолет Ту-134 разработали в начале 1960-ых годов, а ввели в эксплуатацию в 1967-ом. Всего произвели 834 самолета — это один из самых массовых пассажирских самолетов СССР. Он перевозил от 76 до 80 человек. Производство завершили в 1989 году. По данным Aviation Safety Network, к 2012 году за все время было потеряно 78 таких самолетов, погибли 1494 человека.

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