Застрявших в Ульяновске пассажиров SSJ-100 пересадили на Airbus

Самолет уже вылетел в Москву, а в причинах тревоги на борту SSJ-100 сейчас разбираются.

Самолет “Аэрофлота” SSJ-100 вернулся в Ульяновск после сигнала тревоги. Пассажиры отказались лететь на “Сухом Суперджете”, сообщает РИА Новости. Позже их отправили в Москву на Airbus A320, передает ТАСС 19 мая.

В аэропорту Ульяновска намерены разобраться в причинах срабатывания сигнализации на борту. Как передает собеседник РИА Новости, у самолета отказала гидросистема.

Sukhoi Superjet используют с 2011 года — у “Аэрофлота”, к примеру, есть 50 самолетов такой модели. Всего произведено 186 единиц. Сейчас идут активные обсуждения надежности этой модели после инцидента в Шереметьево — из-за пожара на борту погиб 41 человек. По данным в сети, это первая катастрофа с жертвами на борту модели с крушения самолета в Джакарте в 2012 году — борт выполнял демонстрационный полет

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Ульяновске самолет не смог взлететь.