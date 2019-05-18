Sukhoi Superjet 100 не смог взлететь в Ульяновске

Sukhoi Superjet 100 используют с 2011 года. Фото: pixabay.com
Sukhoi Superjet 100 используют с 2011 года. Фото: pixabay.com

Пассажиры после этого отказались лететь.

Инцидент случился 18 мая. Самолет должен был вылететь из Ульяновска в Москву, но что-то пошло не так при взлете. Борт пришлось посадить из-за отказа первой гидросистемы, передают РИА Новости, ссылаясь на свои источники. Компания пока что не комментировала случившееся.

Уточняется, что пассажиры решили, что больше не сядут на борт. Этот страх вполне обоснован — Sukhoi Superjet 100 имеет не самую лучшую репутацию. В начале мая один из самолетов сгорел – внутри находилось почти 80 человек, из которых погибли больше 40. С тех пор любители путешествовать по небу скептически относятся к Sukhoi Superjet 100.

Так, седьмого мая пассажиры, учуяв в лайнере запах гари, также заявили, что никуда не полетят.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Шереметьево незапланированно приземлился самолет из Казахстана. На борту сработал датчик о неполадке, что и стало причиной для экстренного приземления.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Sukhoi Superjet 100 происшествие самолет
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