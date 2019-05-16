В Шереметьево незапланированно приземлился самолет из Казахстана

На борту сработал датчик о неполадке.

Все случилось 16 мая. Об инциденте изначально сообщали различные Telegram-каналы – источники писали, что самолет из Нур-Султана был вынужден совершить аварийную посадку в Москве. После информацию подтвердили в Шереметьево, передают РИА Новости, ссылаясь на источники в аэропорту. Там уточнили, что на борту сработал датчик о неполадке, что и стало причиной для экстренного приземления. В аэропорту по такому случаю мобилизовали все оперативные службы. К счастью, обошлось без жертв.

Напоминаем, что в начале мая в Шереметьево случилась трагедия – загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 , на борту которого находилось почти 80 человек. Половину пассажиров погибла, вместе с ними на борту остался сгорать заживо член экипажа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что новое видео спасения пассажиров с горящего в Шереметьево самолёта появилось в Сети.