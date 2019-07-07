Билл Гейтс рассказал о магии Стива Джобса

Один из создателей Microsoft заявил, что заклинания главы Apple на него не работали.

Миллиардер Билл Гейтс рассказал о “магических” способностях Стива Джобса. Покойный глава Apple умел очаровать своими словами людей и возрождать из пепла “умирающие” компании, что отметил его бывший коллега и конкурент.

Стив Джобс практически читал заклинания, заявил соучредитель Microsoft Билл Гейтс на шоу Фарида Захарии канала CNN, что позволяло ему так влиять на людей. Сам Гейтс назвал себя “младшим волшебником”, на которого не работала магия Джобса. Гейтс признал, что с Джобсом иногда было сложно работать.

Стив Джобс и Билл Гейтс являются одногодками и много работали вместе и соперничали. Так, Джобс в середине 1980-ых обвинил Гейтса в воровстве идеи графического интерфейса для Windows у Mac – в основу были положены управление мышью и работа в “окнах”. Два бизнесмена встретились последний раз в 2011 году в больнице при последней стадии болезни Джобса: тот умер от рака поджелудочной железы в возрасте 56 лет.

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