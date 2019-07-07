Португальский клуб интересуется капитаном “Зенита-2”

Защитник Артем Вяткин пока что никуда не едет — но агент назвал предложение интересным.

Артем Вяткин, капитан “Зенита-2, получил предложение от португальского клуба “Витория Сетубал”. Судя по ответу агента, пока что петербургский футболист никуда не едет.

Агент Джамал Акаев рассказал, что португальцы предложили защитнику контракт на 3 года, сообщает Sport24 7 июля. При этом пока что договоренности по условиям личного контракта достигнуть не удалось.

“Витория Сетубал” когда-то — в 1971/1972 году — заняла 2-ое место в чемпионате Португалии, но в прошлом сезоне попала лишь на 13-ое. “Зенит-2” в ФНЛ занял предпоследнее 19-ое место и опустится на лигу ниже.

Артем Вяткин, которому исполнилось 23 года, начал играть за второй состав “Зенита” в 2016 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Алексей Сутормин может наконец перейти в “Зенит” и пройти медосмотр уже в понедельник.