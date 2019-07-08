Детские площадки и стадионы на окраинах Петербурга осветят

Осенние сумерки становятся все ближе, напомнили в предприятии. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин.
Осенние сумерки становятся все ближе, напомнили в предприятии. Фото: Мойка78, Валентин Егоршин.

“Ленсвет” хочет обойтись без серьезных земляных работ на участках.

Новые светильники поставят на детских и спортивных площадках на окраинах Санкт-Петербурга. Работы проведут, главным образом в Курортном, Петродворцовом и Красносельском районах Петербурга.

ГУП “Ленсвет” намерено осветить 90 подобных объектов в 2019 году, сообщили Gazeta.SPb в предприятии 8 июля. Светильники хотят поставить без серьезных земляных работ: лампы запитают через подвесные сети или добавят к существующим опорам.

В предприятии рассказали, что добавят света на площадку для маломобильного населения на пр. Сизова. Всего по адресной программе властей Петербурга дополнительное освещение получат 420 площадок — на 10% больше, чем в 2018-ом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге поменяли ртутные светильники на светодиодные.

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