За неделю с улиц Петербурга вывезли 2,6 тысяч тонн грязи и мусора

С 1 по 7 июля с улиц Петербурга вывезли более 2,2 тыс. тонн смета — пыли, опавших листьев, грунтовых наносов, сора и другой грязи.

Помимо этого дорожники убрали порядка 383 тонн мусора, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству. В общей сложности с улиц города вывезли 2,6 тыс. тонн загрязнений.

За неделю для уборки улиц дорожники вывели более 4,7 тыс. смен техники. Рабочие и дворники отработали около 7,4 тыс. смен.

На влажную уборку Петербурга за неделю ушло 25 тыс. кубометров воды. Всего с начала сезона было использовано 580 тыс. кубометров воды.

В понедельник, 8 июля, уборкой города занимаются 370 единиц спецтехники и 888 работников ручного труда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге состоялось первое заседание рабочей группы, цель которой — улучшить систему контроля качества работ по благоустройству.