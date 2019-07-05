В Петербурге ужесточат контроль за качеством благоустройства

Уборка в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин
Уборка в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге прошло первое заседание рабочей группы, цель которой — усовершенствовать систему контроля качества работ по благоустройству.

Рабочая группа должна проанализировать деятельность органов власти по контролю за благоустройством и сформировать предложения по изменению системы.

Отчитаться об итогах работы по созданию единой системы выявления и учета нарушений в сфере благоустройства им предстоит осенью 2019 года, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Маркова.

Изменить систему было решено из-за многочисленных жалоб горожан на качество уборки, состояние дорожного покрытия и объект благоустройства. В частности, в зимний период.

Над совершенствованием системы будут работать представители профильных комитетов, Государственной административно-технической инспекции, Государственной технической инспекции, Государственной жилищной инспекции и администрации Петроградского района.

Ранее сообщалось, что горожане негативно оценили уборку в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга.

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