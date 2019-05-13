Опрос показал, что петербуржцы недовольны уборкой центра города

Петербургский Комитет по благоустройству опубликовал результаты онлайн-голосования, в котором горожане оценили качество проведенной уборки.
В голосовании было предложено выбрать один из вариантов, которые условно совпадали с 5-бальной системой, по многочисленным критериям. Каждый желающий житель Петербурга мог оценить уборку своего района.
По результатам опроса, больше всего довольны остались жители Петродворцового, Красносельского, Фрунзенского и Пушкинского районов.
На «4» уборку оценили горожане, которые проживают в Петроградском, Приморском, Калининском, Курортном и Выборгском районах.
Хуже всего убраны оказались Адмиралтейский и Центральный районы Санкт-Петербурга.
В опросе приняли участие более 42 тысяч человек.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что историческая зона и безымянный проезд в Петербурге получили названия.