Опрос показал, что петербуржцы недовольны уборкой центра города

Петербургский Комитет по благоустройству опубликовал результаты онлайн-голосования, в котором горожане оценили качество проведенной уборки.

В голосовании было предложено выбрать один из вариантов, которые условно совпадали с 5-бальной системой, по многочисленным критериям. Каждый желающий житель Петербурга мог оценить уборку своего района.

По результатам опроса, больше всего довольны остались жители Петродворцового, Красносельского, Фрунзенского и Пушкинского районов.

На «4» уборку оценили горожане, которые проживают в Петроградском, Приморском, Калининском, Курортном и Выборгском районах.

Хуже всего убраны оказались Адмиралтейский и Центральный районы Санкт-Петербурга.

В опросе приняли участие более 42 тысяч человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что историческая зона и безымянный проезд в Петербурге получили названия.