Историческая зона и безымянный проезд в Петербурге получил названия

Беглов подписал постановление. Фото: Правительство Санкт-Петербурга/ ВК
Беглов подписал постановление. Фото: Правительство Санкт-Петербурга/ ВК

Об этом на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщило правительство Санкт-Петербурга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановлении городского правительства о том, что проезду, который находится между Вокзальной улицей и улицей Красных партизан, присвоено название. Теперь указанный проезд именуется «улица Кайгородова».

Улица получила свое название в честь российского орнитолога и педагога Дмитрия Никифоровича Кайгородова. Годы жизни профессора 1846 — 1924.

Кроме того, исторический район, который расположен между Юнтоловским заказником, границей Сестрорецка, Суздальским шоссе, Новой улицей и Вепсской улицей, получил название «Юнтолово».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что флаг, герб и гимн Петербурга дадут использовать всем.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Историческая зона и безымянный проезд в Петербурге получил названия