Флаг, герб и гимн Петербурга дадут использовать всем

Сейчас за неправомерное использование флага и герба можно получить штраф. Фото: pixabay.com

Сейчас за неправомерное использование флага и герба можно получить штраф. Фото: pixabay.com

В Заксобрании Петербурга хотят упростить процедуру использования символов города.

В Заксобрании предлагают упростить правила использования символов Санкт-Петербурга — флага, гимна и герба, сообщил Gazeta.SPb один из авторов инициативы Денис Четырбок 13 мая. Идею поддержали на заседании в парламенте.

Символы Петербурга могут использовать только органы власти, госучреждения и служащие. Флагом и гербом украшают улицы к праздникам, ставят на фасады аэропортов и вокзалов и грамоты.

По мнению депутатов, стоит разрешить использовать символы абсолютно всем, если это никого не введет в заблуждение и не будет являться неуважением. Сейчас за неправомерное использование символов граждане могут получить от 500 до 1 тысячи рублей штрафа, а компании — до 10 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглову понравилось, как в Петербурге отметили День Победы.