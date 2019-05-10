Беглову понравилось, как в Петербурге отметили День Победы

Беглов поблагодарил не только ветеранов и тружеников тыла, но и молодежь. Фото: gov.spb

Беглов поблагодарил не только ветеранов и тружеников тыла, но и молодежь. Фото: gov.spb

Врио губернатора остался доволен уровнем проведенных мероприятий.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что все мероприятия были организованы хорошо и проведены на высшем уровне, сообщили Gazeta.SPb в Смольном.

Напоминаем, что сам врио губернатора успел посетить самые главные из них – парад, «Бессмертный полк» и салют. Во время парада он поздравил ветеранов и блокадников, к шествию он присоединился с портретами своих дяди и отца, а салют не оставил его равнодушным. Беглов отметил, что шоу оказалось выше всяческих похвал. В конце главнокомандующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев подарил политику на память о Дня Победы. гильзу от холостого снаряда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге отгремел праздничный салют в честь 9 мая. В домах дребезжали стекла, но в целом горожане остались довольны увиденным.