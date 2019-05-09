В Петербурге отгремел праздничный салют в честь 9 мая. В домах дребезжали стекла

На Васильевском острове дребезжали стекла. Залпы были слышны по всему городу. Соцсети разрываются от фото и видео отчетов фейерверков.

«Стреляли» с пляжа Петропавловской. На улицах города собрались толпы местных жителей, желающих посмотреть на волшебное огненное действо.

Хотя, были и те, кто посмотрел салют из дома по телевизору.

Известно, что размер куполов салюта превышал 300 м в диаметре. Орудия стояли у самой кромки воды — за запуском следили 90 артиллеристов ЗВО.

Небо над Северной столицей озарили 1,5 тысячи фейерверков, салют длился целых десять минут. На Большом пляже Петропавловки установлены 12 орудий Д-44 и еще 12 специальных салютных установок 2А-85. Всего произведено 30 залпов.

Отметим, из-за салюта несколько проездов ограничили — с 21:00 до 23:00 по Дворцовой и Адмиралтейской набережным, Дворцовому мосту и Биржевой площади нельзя будет проехать.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в ЗВО рассказали о вечернем салюте в Петербурге 9 мая.