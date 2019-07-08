Власти хотят узаконить отъем жилья для муниципальных нужд

На месте отнятого у людей жилья власти собираются строить нечто более гармоничное. Фото: pixabay.com

На месте отнятого у людей жилья власти собираются строить нечто более гармоничное. Фото: pixabay.com

В Госдуму внесен доработанный законопроект о комплексном развитии территорий, где обозначен механизм принудительного изъятия недвижимости у граждан.

Проект закона впервые попал в Госдуму прошлым летом, в ноябре он прошел первое чтение, пишет «Ъ». Для второго чтения в месячный срок нужно было внести поправки, но этого не произошло, и о документе временно позабыли. Между тем что тогда, что сейчас в нем содержится положение о том, что по инициативе муниципалитетов у людей можно будет отбирать недвижимость, в том числе жилье в в многоквартирных домах.

В законопроекте вводится понятие комплексного развития территорий, которое предусматривает «гармоничную» застройку. Ради этой гармонии власти собираются разрешить сносить вполне годные, не признанные аварийными дома, предварительно выселив оттуда владельцев квартир. Чтобы дом снести или реконструировать, его, согласно законопроекту, достаточно будет включить адресную программу муниципалитета. Критерии необходимости проведения таких работ в законопроекте не определены.

Против узаконивания подобного изъятия недвижимости выступил общественный совет Минстроя. Такие действия совет счел необоснованными и противоречащими политике защиты имущественных и жилищных прав граждан.

Когда в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта, пока неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что жилье возле водоемов в Ленобласти считается одним из самых дорогих в России.